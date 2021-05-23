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سعر الدولار اليوم الأحد 23-5-2021 في البنوك

الأحد 23/مايو/2021 - 08:19 ص
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 23-5-2021، بكافة البنوك العاملة فى مصر،  حيث سجل فى من البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام

15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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