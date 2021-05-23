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نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

الأحد 23/مايو/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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