Advertisements

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مايو 2021

الأحد 23/مايو/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مايو 2021 ، خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك مع استقرار السوق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات للجرام، مع استقرار أونصة الذهب عند مستويات 1881 دولارا، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 690 جنيها
سجل سعر الذهب عيار 21 بـ 804 جنيهات
سجل سعر الذهب عيار 24 سجل 919 جنيها
 سجل الجنيه الذهب بـ 6432 جنيها
 سجلت أونصة الذهب بـ1881 دولارا.


أخبار تهمك

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 7 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

صابرين: "أكبر مشهد تراجيدي قدمه سمير غانم كان يوم وفاته"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

07:31 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله