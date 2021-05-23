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أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مايو 2021
الأحد 23/مايو/2021 - 08:37 ص
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مايو 2021 ، خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك مع استقرار السوق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات للجرام، مع استقرار أونصة الذهب عند مستويات 1881 دولارا، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم
سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 690 جنيها
سجل سعر الذهب عيار 21 بـ 804 جنيهات
سجل سعر الذهب عيار 24 سجل 919 جنيها
سجل الجنيه الذهب بـ 6432 جنيها
سجلت أونصة الذهب بـ1881 دولارا.
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