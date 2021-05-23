استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 مايو 2021 ، خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك مع استقرار السوق، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيهات للجرام، مع استقرار أونصة الذهب عند مستويات 1881 دولارا، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم





سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 690 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 21 بـ 804 جنيهات

سجل سعر الذهب عيار 24 سجل 919 جنيها

سجل الجنيه الذهب بـ 6432 جنيها

سجلت أونصة الذهب بـ1881 دولارا.







