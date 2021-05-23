Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأحد 23-5-2021 في السوق المحلي

الأحد 23/مايو/2021 - 08:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 23-5-2021، في السوق المحلي ولك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك بحسب ما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
 
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.
 
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.  

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 11 ساعة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

صابرين: "أكبر مشهد تراجيدي قدمه سمير غانم كان يوم وفاته"

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

07:31 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله