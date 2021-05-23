استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 23-5-2021، في السوق المحلي ولك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك بحسب ما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.





وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.



