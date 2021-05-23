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129 مليون دولار واردات مصر من الهاتف المحمولة فبراير الماضي

الأحد 23/مايو/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات حكومية، عودة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة للارتفاع مرة أخرى في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات من أجهزة التليفون للأفراد، نحو 129 مليون و816 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 108 مليون و247 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 21 مليون و569 ألف دولار.
 
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات الهواتف المحمولة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو 594 مليون و597 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 524 مليون و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 70 مليون و156 ألف دولار.
 
 
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت تراجعا طفيفا بلغ 3.34 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2%، وتراجعت القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
 
 
وتصدر واردات سيارات الركوب ومنتجات البترول، قائمة أكثر السلع استيرادا في فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة واردات السيارات 299 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 23.9%، كما ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 304 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 219 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39%.
 

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