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مينا مسعود يعرض لأول مرة كواليس من فيلمه "Aladdin" (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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شارك النجم العالمي مينا مسعود، جمهوره مقطع فيديو من وراء كواليس فيلمه العالمي Aladdinعبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، 

ونشر مسعود صاحب شخصية "علاء الدين"، مقطع فيديو من وراء كواليس تصوير الفيلم تعرض لأول مرة بمناسبة مرور عامين على عرض الفيلم الذي نجح في تحقيق شعبية كبيرة له.

يذكر أن النجم العالمي ويل سميث، شارك في الفيلم الذي عرض منذ عامين في صالات السينما العالمية بجميع أنحاء العالم وحقق إيرادات ضخمة.

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