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مقتل 5 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة في الصين

الأحد 23/مايو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أنه اصطدمت سيارة بحشد من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل خمسة اشخاص.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام في داليان أن سيارة سيدان سوداء اصطدمت بحشدا من الناس عبروا الشارع في الساعة 11:47 صباحا (0347 بتوقيت جرينتش) يوم السبت وفروا من مكان الحادث. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في مكان الحادث وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج الطبي في المستشفى.

وقالت شينخوا إنه تم القبض على السائق، ولقبه ليو، وأنه يصر انه لم يكن يقود سيارته تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وأضافت أنه ما زالت التحقيقات جارية.

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