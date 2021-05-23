Advertisements

الهنود يلجأون إلى العيادات غير المرخصة مع انتشار إصابات كورونا

الأحد 23/مايو/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أبلغت الهند يوم الأحد عن 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفعت الوفيات بمقدار 3741. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 26.5 مليونًا بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 299266، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

تضررت الهند بشدة من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا الذي طغى على نظامها الصحي، حتى في المدن الكبرى. وتعني البنية التحتية الصحية السيئة ونقص الاختبارات أن العديد من المرضى لا يعرفون ما إذا كانوا مصابين بـ COVID-19 أو مجرد نزلة برد.

في الريف، هناك تداعي في المرافق الطبية مع قلة الأطباء والممرضات، مما ادي لظهور العديد من العيادات يديرها أشخاص ليس لديهم تدريب. ويدير عامل هندي سابق في مستشفى، ليس لديه تعليم طبي، عيادة صغيرة غير مرخصة، تعتني بالمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس وتتحقق من مستويات الأكسجين لديهم وهم مستلقون على أسرة أطفال على الأرض الطينية.


وفي قرية بارسول الواقعة على بعد 60 كيلومترا من العاصمة نيودلهي قال القروي أشوك إن الناس في منطقته يخشون الخروج من منازلهم. يشتبه في أن فيروس كورونا قد قتل حوالي 15 شخصًا في الأيام الأخيرة. وقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 26.3 مليون يوم السبت، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 295.525.

وتتصدر الهند العالم في المتوسط اليومي لعدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها، حيث تمثل حالة وفاة واحدة من كل ثلاث حالات يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم كل يوم، وفقًا لإحصاءات رويترز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هندسة مدني كورونا

أخبار تهمك

أسامة كمال يعتذر عن استكمال برنامج "90 دقيقة"

منذ حوالي 8 ساعات

صابرين: "أكبر مشهد تراجيدي قدمه سمير غانم كان يوم وفاته"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الحكم بحبس نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بعد أيام من قتل فتاة خنقاً.. أب يتخلص من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي بالحوامدية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مقتل 16 شخصا في موجة طقس سيء بالصين

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

مورينيو يطالب روما بضم هدف برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 43 شخصًا جراء الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند

الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ يوليو.. تسجيل أدنى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا في الهند

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.84 مليون حالة

الهند تسجل 31118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

07:31 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله