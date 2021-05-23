جولة الحسم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأحد

يواصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، مطاردة منافسه هاري كين، مهاجم توتنهام، على تصدر القائمة الذهبية حيث يتقاسمان المركز الأول برصيد 22 هدف.





ويحاول برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد،اللحاق بهم، يحتل المركز الثالث بعد أن سجل 18 هدفا.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:





1- محمد صلاح 22 هدفا.

2- هاري كين 22 هدفا.

3- برونو فيرنانديز 18 هدفا.

4- سون هيونج مين 17 هدفا.

5- كالفيرت 16 هدفا.

6- باتريك بامفورد 15 هدفا.

7- أولي واتكينز 14 هدفًا.

8- جيمي فاردي 13 هدفًا.

9- جوندوجان 13 هدفًا.

10- ألكسندر لاكازيت 13 هدفًا.

11- كالوم ويلسون 12 هدفًا



