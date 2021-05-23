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حالة الطقس في الإمارات.. حار نهارا ورطب ليلا
الأحد 23/مايو/2021 - 08:31 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 23-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد فى الامارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وحارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 10:06 والمد الثاني عند 23: 06 ..والجزر الأول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.
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