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موعد مباراة بيراميدز ضد إنيمبا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

الأحد 23/مايو/2021 - 08:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري نظيره بيراميدز المصري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري ، يوم الأحد المقبل ، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

وستذاع المباراة عبر قناة بي ان 6 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إبراهيم حسن - إسلام عيسى
خط الهجوم: إيريك تراوري.

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الكلمات المفتاحية

بيراميدز انيمبا الكونفيدرالية

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