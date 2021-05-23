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إصابة 9 أشخاص بانفجار في مصنع كيماويات بإيران

الأحد 23/مايو/2021 - 08:42 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط إيران صباح اليوم الأحد.

 

وقال عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان، إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

 

وأضاف عبيدي، إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد، وفقًا لوكالة مهر الرسمية للأنباء.

 

وأكد عبيدي، أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

 

وتابع عبيدي، أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.

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مصنع كيماويات انفجار إيران إصابة 9 أشخاص

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