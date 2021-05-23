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حالة الطقس في السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة
الأحد 23/مايو/2021 - 08:41 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 23-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية
يتوقع المرصد الوطنى للارصاد الجوية السعودى هطول امطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الطائف وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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