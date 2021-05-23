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باسكال مشعلاني تستعد لطرح أغنية جديدة (تفاصيل)

الأحد 23/مايو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة باسكال مشعلاني، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "إستنى" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصةً أنها انتهت من تسجيلها مؤخراً.

الأغنية من كلمات محمد رفاعى وألحان ملحم أبو شديد ومن المقرر تصويرها على طريقة الڤيديو كليب .

جدير بالذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة على مراحل، فكل فترة تطرح أغنية جديدة، و يضم الألبوم 8 أغنيات.

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