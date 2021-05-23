دليلك للاستثمار فى البورصة بأمان





تقسيم المال على ٣ فروع يحقق «الأمان».. والمخاطرة تحتاج إلى «خبرة»





بعد الإعلان عن تخفيض الفائدة على شهادات الاستثمار البنكية إلى ١٪، حاول البعض البحث عن سبل أخرى لتحقيق أرباح، واستغلت البورصة المصرية ذلك وقامت بعمل حملة إعلانية خلال شهر رمضان للإعلان عن الاستثمار فى البورصة وخطواته من خلال «محفظة الاستثمارات».





ويؤكد السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن البورصة هى الملاذ الآمن للاستثمار فى مصر حالياً بعد سنوات طويلة من الركود، واعتماد الأغلبية على البنوك وشهادات الاستثمار، خاصة فئة أصحاب المعاشات لتكون عونًا لهم إلى جانب المعاش.





وأوضح أن هناك خطوات لا يمكن النجاح بدونها حال قرر الفرد الدخول لعالم البورصة من أجل الاستثمار أو الادخار، فعلى الشخص تحديد شركة «سمسرة» موثوق بها، وهى خطوة لا غنى عنها لأى مبتدئ، ويتم اختيارها وفق معايير محددة منها «جودة خدماتها، وقيمة العمولة على التداولات، والحد الأدنى لفتح الحساب»، وهناك آلاف الشركات وأكبرها وأفضلها «بلتون، هيرميس، مباشر إنترناشيونال، بايونيرز، التجارى الدولى، عربية أون لاين، فاروس، أرقام، وسيجما».





والخطوة الثانية هى التسجيل عن طريق ما يسمى بـ «التكويد»، وهو رقم يشبه رقم البطاقة الشخصية، ويحصل الشخص عليه ويتعامل به فى البورصة، والخطوة الثالثة تحديد المبلغ المالى للاستثمار.





وأشار إلى أنه من الأفضل البدء بمبلغ مالى بسيط، على سبيل المثال ٥٠ ألف جنيه، ونصح أن يضع الشخص أمواله فى ثلاثة فروع البورصة والشهادات والادخار، ويجب على المستثمر عدم المخاطرة بكل أمواله لأن ذلك يحقق أرباحاً كبيرة أو خسائر فادحة، فالتريث مهم للمبتدئين.





وأكد أن القطاعات الآمنة التى تحقق أرباحًا خلال العشر سنوات الأخيرة، هى العقارات والتكنولوجيا والدواء، وعن المحفظة الاستثمارية التى أعلنت عنها البورصة المصرية من خلال إعلانات التليفزيون، قال إنها عبارة عن سلة من الأصول يتم الاحتفاظ بداخلها بـ «أسهم وسندات وأموال».





وعادة يتم اختيار نوع المحفظة وفقًا للمبلغ المالى، ووفقًا لشركة السمسرة، وتتكون المحفظة الاستثمارية من الأسهم عبارة عن جزء أو حصة من شركة، ويشاركها الشخص فى الربح والخسارة بنسبة محددة حسب عدد الأسهم وسعرها، والسندات مثل أن يقرض الشخص الشركة مبلغًا ماليًا ثم تعيده له فى وقت محدد بفائدة، والاستثمارات البديلة تكون أصولًا يمكن أن تنمو قيمتها وتتضاعف، مثل الذهب والنفط والعقارات.





وهناك أنواع للمحافظ الاستثمارية منها «محفظة النمو وتعنى تحمل مخاطر أعلى، ومحفظة الدخل وتركز على تأمين دخل منتظم من الاستثمارات بدلاً من التركيز على مكاسب رأس المال المحتملة، ونصح أن يكون لدى الشخص ما لا يقل عن ١٠ إلى ١٥ سهمًا مختلفًا فى محفظته، لتنويع ممتلكاته بشكل صحيح.



