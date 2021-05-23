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الري: الإنتهاء من تأهيل 1717 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الأحد 23/مايو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 1717.833 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 32.03% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5362.599 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة خلال البيان، إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8225.931 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه، ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى تحسين إدارة إستخدام المياه ورفع كفاءة الترع المتعبة وضمان وصول المياه إليها.
الري: الإنتهاء من تأهيل 1717 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية
الري: الإنتهاء من تأهيل 1717 كيلومترًا من الترع حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

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وزارة الري نهر النيل مصطفي الملاح المشروع القومي لتأهيل الترع أخبار وزارة الري أخبار مصر

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