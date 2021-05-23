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بسبب الفطر الأسود.. الصحة توجه مناشدة للمصريين (فيديو)

الأحد 23/مايو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود الفطر الأسود في مصر، وذلك عقب حالة الضجة التي أثيرت بعد تصريح شقيق الفنان الراحل سمير غانم أن الإصابة بالفطر الأسود هو سبب وفاة الفنان.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أن كل ما يخص الأمور العلمية والطبية، والأمراض، والفيروسات يجب عدم تناوله إلا من خلال الجهات العلمية، موضحا أنه حال ظهور أي شيىء في جمهورية مصر العربية سيصدر بيان رسمي فورا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، "نرجو أن الأمور العلمية تترك لمصادرها الرسمية.. المرض والوباء بيعلن عن نفسه".

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