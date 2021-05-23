أكثر من 76 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل 76.490 إصابة بكورونا و1.899 حالة وفاة بسبب الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفع عدد الحالات المؤكدة بمقدار 76.490 ويبلغ العدد الإجمالى 16 مليونا و47439 إصابة بالفيروس.

وأشارت الصحة البرازيليى، إلى أن "إجمالى عدد الوفيات فى البلاد بلغ 448.208 حالة وفاة".

واحتلت البرازيل، المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.