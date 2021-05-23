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نواب مستقبل وطن يرفضون تعليمات قيادات الحزب

الأحد 23/مايو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
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قالت مصادر برلمانية بحزب مستقبل وطن، إن هناك حالة من الرفض لدى قطاع كبير من الأعضاء لتكليفات قيادات الحزب لهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية أكثر من تكليف للنواب فى المحافظات المختلفة.

وأضافت المصادر أنه خلال شهر رمضان أرسل أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب خطابات لأمناء المحافظات، يطالبهم بضرورة توفير عدد من الأجهزة المنزلية، فمثلا أرسل لأمانة محافظة الجيزة تكليفا بتوفير «75 ثلاجة، 75 غسالة، 75 تليفزيونًا، و75 بوتجازا»، فى إطار مبادرة تجهيز العرائس التى كان مقررًا تنفيذها ليلة القدر، وذلك من خلال نواب الحزب وداعميه لدى المحافظة.

وأضافت المصادر أن رشاد اتبع الخطاب بآخر لجميع أمانات المحافظات يطلب منهم توفير «100 لعبة أطفال و100 هدية سيدات و100 هدية رجال» لكل قرية أو مركز أو حى، ويقوم شباب الحزب مرتدين تى شيرت الحزب بتوزيعها داخل القرى، وتوثيق هذه الفاعلية بالصور والفيديوهات وإرسالها إلى الحزب.

المصادر أضافت أن هذه التكليفات قابلها عدد من النواب بالرفض خاصة فيما يتعلق بتوثيق مثل هذه الأعمال بالفيديو، حيث أكدوا أنهم يقومون بالأعمال الخيرية بعيدا عن البروباجندا.


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