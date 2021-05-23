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موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

الأحد 23/مايو/2021 - 10:01 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل مهاجم الفريق في الصيف القادم.

وأعطى موسيماني الضوء الأخضر لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بعد عودته من الإيقاف الذي فرض عليه من إدارة الأهلي لعدم الالتزام.

ويرغب موسيماني في رحيل كهربا، والتعاقد مع صفقتين في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق في الموسم القادم.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى صن داونز الجنوب إفريقي بفوزه ذهابا بهدفين نظيفين، والتعادل بهدف لهدف في مباراة الإياب

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