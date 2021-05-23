خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

هناك العديد من الطرق المختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا اللعين، فيرغب البعض في سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، ومن هنا نكشف عن خطوات سداد الفاتورة إلكترونيا:





ولمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها يمكن النقر على لينك موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال إضافة رقم الفاتورة، وكود المحافظة، ومن ثم النقر على استعلام، وللسداد يمكن طلب *9# ثم الضغط على رقم 4، و اختيار الخدمة المراد دفع الفاتورة الخاصة بها، وبعد ذلك؛ إضافة الرقم التعريفي الخاص بخدمتك، وس تصلك رسالة فيها قيمة الفاتورة، ثم أضف الرقم السري لتأكيد الدفع إلكترونيا.





وعن الوسائل الأخرى لدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي إليكم التالي:





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة.





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق ماي وي.





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر سنترال المصرية للاتصالات WE.





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر مكاتب البريد.





- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة فوري.



