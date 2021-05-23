ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ترك مستقبله مفتوحًا في الموسم المقبل بعدما حصل على إجازة قبل نهاية الموسم بدون أن يجدد عقده.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن والد ميسي أجرى اتصالات غير رسمية مع خوان لابورتا رئيس البرسا وأبلغه بخطط البرغوث.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لم يحصل حتى الآن على عرض رسمي من لابورتا لأن النادي الكتالوني لم يقدر بعد حجم الأموال التي يستطيع عرضها على البرغوث الأرجنتيني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يبحث عن حوافز تدفع ميسي للبقاء بعد أن تلاشت خيارات التعاقد مع نيمار دا سيلفا وإيرلينج هالاند.





وألمحت الصحيفة الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي مستمران في وضع أنظارهما على ميسي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا بالفعل لميسي لكن النجم الأرجنتيني لا ينوي النظر إليه حتى يعرف موقف برشلونة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن امتلاك باريس سان جيرمان للأموال ولإمكانية اللعب مع نيمار أمر مهم للغاية في مفاوضات ميسي.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي لم يقدم أي عرض حتى الآن ويراقب مفاوضات ميسي مع برشلونة وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على التجديد سيقدم النادي الإنجليزي عرضًا فوريًا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي مانشستر سيتي يرفضون التفاوض الآن مع ميسي لأنهم يعتقدون أن مصير البرغوث الأرجنتيني سيتم حسمه بالتجديد مع البلوجرانا.



