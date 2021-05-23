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مشيدة بجهود السعودية ومصر.. مستورة الشمري: القضية الفلسطينية تحتل صدارة أولويات المملكة

الأحد 23/مايو/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
عمرو سمير
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أشادت الدكتورة مستورة الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوقف إطلاق النار و نصرة الشعب الفلسطيني، مثمنة في الوقت ذاته كافة الجهود التي تواصلها المملكة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وتكليف وزير خارجية المملكة بالتحرك ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الدولية
 الفاعلة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية. 

وأكدت "الشمري"، أن  القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في أولويات المملكة بإعتبارها قضية مركزية ومحورية، وتسعى المملكة جاهدة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أشادت "الشمري"، بجهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتى جاءت حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينين وتمهد للدخول في مفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية.

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