Advertisements

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة في بريتوريا

الأحد 23/مايو/2021 - 09:58 ص
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
علي نبوي
Advertisements
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا منذ قليل في طريقها إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ لاستقلال الطائرة الخاصة متجهة إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

وحرص طاقم العاملين بفندق الإقامة على وداع اللاعبين بالهتاف للأهلي.

ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، وهو ما يعد تحديا جديدا للفريق على المستوى الإفريقي، بعد حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الإياب أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وأعلن الدكتور أحمد ابو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر، والذي يتخلله ترانزيت في مطار أسوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بعثة الاهلي أمام صن داونز

أخبار تهمك

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صابرين: "أكبر مشهد تراجيدي قدمه سمير غانم كان يوم وفاته"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ ثلث ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ أقل من ساعة

أول رد من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي حول صلة القرابة بينهما

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

هاني الناظر: باستثناء الهند.. لم يتم تسجيل أي حالة بالفطر الأسود في العالم حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

08:00 م

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله