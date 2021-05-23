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سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)

الأحد 23/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حكت المطربة هلا رشدي عن سر ظهور الفنانة دلال عبد العزيز بالسبحة خلال استضافتها في البرامج التلفزيونية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت الفنانة هلا رشدي عدة صورة للفنانة دلال عبد العزيز، ظهرت فيهم وهي ممسكة بيدها سبحة حمراء، وعلقت عليهم قائلة :"أجمل حاجه في كل لقاءات الست الجميله ديه هتلاقوها دايماً ماسكه سبحه في إيديها بتسبح بيها".

وتابعت هلا رشدي قائلة:"في لقاء من لقاءاتها كانت مع أمير كرارة بتقوله: أنا بحب السبح جداً، و عاملة لنفسي ورد لو ماخلصتهوش اكمل فى الستوديو، والموضوع بدأ لما جاتلي أول سبحة حمرا هدية وقت تصوير مسلسل وبقيت بسبح عليها، وقتها نجحت نجاح كبير جداً، وقولت لنفسي مادمت برتاح فى التسبيح إيه يعني لما اسبح فى كل وقت وقدام الناس طالما مش بأذيهم؟، وأحياناً ييجي على بالي إسم من أسماء الله الحسنى أفضل اذكر ربنا بيه واردده أحس إني مرتاحة جداً".

واختتمت كلامها بالدعاء بالشفاء العاجل لها، قائلة:"ربنا يجعل عملها الصالح شفيع لها يارب وتقوم بألف سلامة، أنا بحبها أوي، يا حنان يا منان اقف جنبها وصبرها على فراق حبيب عمرها وأنزل عليها السكينه واربط على قلبها عشان تتحمل الفراق ".
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)
سر ارتباط دلال عبدالعزيز بالسبحة؟.. مطربة شابة تكشف التفاصيل (صور)

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