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طرق احترام الزوجة لزوجها.. تعرفي عليها
الأحد 23/مايو/2021 - 09:56 ص
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يجب أن تبحثين عن طرق لاحترام زوجك، لأن احترامك لزوجك سيشجعه على أداء واجباته كرئيس للأسرة، بجانب كسب الثقة بالنفس واتخاذ كافة القرارات الصائبة التي تلحق الهدوء بالأسرة.
- أشركي زوجك في عملية اتخاذ القرار، وسيشعر بالتقدير، أظهري له أنك تقدرين اقتراحاته وآراءه ولكن لا تجبريه على اتخاذ قرارات نيابة عنك.
- افهي اختياراته، فإذا اخذت نصيحة منه في يوم ما إلجئي لها في حل المشاكل الأخرى لديك.
- احرصي أيضاً على مدح زوجك أمام أطفالك، فهو قدوة لهم ويتطلعون إليه للحصول على التوجيه.
- كوني مصدراً للتحفيز واهتمي باهتماماته وعمله واجعليه يشعر بسعادة عندما يتحدث إليك.
- سوف يحترم أطفالك والدهم إذا كنت تحترمين أنت زوجك، فيجب أن تخبريهم بأشياء جيدة عن والدهم.
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