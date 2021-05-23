طرق احترام الزوجة لزوجها.. تعرفي عليها

يجب أن تبحثين عن طرق لاحترام زوجك، لأن احترامك لزوجك سيشجعه على أداء واجباته كرئيس للأسرة، بجانب كسب الثقة بالنفس واتخاذ كافة القرارات الصائبة التي تلحق الهدوء بالأسرة.





- أشركي زوجك في عملية اتخاذ القرار، وسيشعر بالتقدير، أظهري له أنك تقدرين اقتراحاته وآراءه ولكن لا تجبريه على اتخاذ قرارات نيابة عنك.





- افهي اختياراته، فإذا اخذت نصيحة منه في يوم ما إلجئي لها في حل المشاكل الأخرى لديك.





- احرصي أيضاً على مدح زوجك أمام أطفالك، فهو قدوة لهم ويتطلعون إليه للحصول على التوجيه.





- كوني مصدراً للتحفيز واهتمي باهتماماته وعمله واجعليه يشعر بسعادة عندما يتحدث إليك.





- سوف يحترم أطفالك والدهم إذا كنت تحترمين أنت زوجك، فيجب أن تخبريهم بأشياء جيدة عن والدهم.