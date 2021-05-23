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سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

الأحد 23/مايو/2021 - 10:15 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فرص الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المشاركة بالمباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي بنهائي السوبر الإفريقي كبيرة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية بأن مسألة مشاركة معلول فق المباراة منذ البداية أو تواجده على مقاعد البدلاء في يد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي بأن علي معلول سليم بنسبة ١٠٠٪؜ واللاعب شارك معنا في التدريبات قبل مباراة صن داونز على مرتين.

وأشار عبد الحفيظ بأن الفريق لم يعد به لاعبين مصابين باستثناء محمد محمود والذي نتمنى له العودة سريعًا والتواجد مع الفريق.

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نهائي السوبر الإفريقي علي معلول باراة صن داونز

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