بتكليف رئاسى.. «الإنتاج الحربى» تدشن مراكز متطورة لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية





« أمل جديد للفلاحين».. هكذا يصف الخبراء المشروع القومى لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والذى تم البدء فى تنفيذه بتوجيهات رئاسية بهدف الإسراع فى إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع، وبالاستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة فى هذا المجال، بما يساهم فى إنشاء منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا، وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة، مع تمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة، خال من الملوثات والشوائب.





وهناك أكثر من قطاع لإنتاج الألبان على مستوى مصر، منها المربون الأفراد، والقطاع المتوسط بالمزارع الصغيرة، وأخيراً القطاع النظامى فائق الجودة، وتعمل مشروعات مراكز التجميع بصورة عشوائية دون قواعد أو نظام أو ضوابط محددة، ولا يراعى البعض سلسلة التبريد أثناء عملية النقل، وليس للتخزين أى اشتراطات، إلا أن هذا الوضع يتغير حالياً بعد إطلاق الرئيس مبادرة لتطوير تلك المراكز، بهدف أساسى هو توفير منتج آمن وصحى للمستهلك المصرى، يليه المستهلك بالدول الأجنبية عند التصدير.





ويستهدف المشروع بشكل أساسى تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المنتجة لدى المربين الصغار، من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز التجميع ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى، الذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، وذلك للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية، ورفع كفاءة عمليات النقل لمراكز التجميع ومنها إلى مصانع منتجات الألبان، ورفع كفاءة معدات المعاملات الحرارية وبالتالى رفع جودة الألبان التى يتم توريدها للمصانع، ومن ثم للمستهلك النهائى، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال منح صغار منتجى الألبان قروضاً ميسرة بفائدة 5% متناقصة، عن طريق وزارة الزراعة والبنك المتعاقد معه.





وتم العمل على رصد جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وتم حصر حوالى 800 مركز ما بين تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأخرى تابعة للقطاع الخاص.





وسيقوم البنك الزراعى المصرى بمنح قروض ميسرة بفائدة 5% متناقصة للمستثمرين.





وصدرت أوامر إسناد للبدء فى 71 مركزاً بمختلف المحافظات، منها عدد 12 تابعة للقطاع الحكومى، و59 تابعة للقطاع الخاص، وجار حاليا تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان المزمع إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها، وتقدم وزارة الإنتاج الحربى الأجهزة والمعدات بأسعار أقل من المستوردة، وبجودة أفضل وبفترة ضمان تمتد إلى 20 عاماً.





ويحافظ المشروع على صغار ماشية اللبن وتوفير سعر مناسب للألبان وبجودة أفضل.





ووجه الرئيس فى وقت سابق بتحمل الدولة تكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز.



