رئيس البرلمان الإيراني يعلن انتهاء العمل بالاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، انتهاء العمل بالاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف و"مستمر بقوة.

ووضعت السلطات الإيرانية، في الخدمة سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وكانت وكالة الطاقة الذرية، أعلنت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4.

وأوضحت الوكالة الدولية، ان إيران تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-4 تحت الأرض في نطنز دون أن تبدأ ذلك بعد.