Advertisements
موسيماني يستعد لنهضة بركان بجلسة مع معاونيه
الأحد 23/مايو/2021 - 11:13 ص
علي نبوي
Advertisements
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له لبدء التحضير لمواجهة نهضة بركان.
وحرص موسيماني على بدء التحضير لمواجهة الفريق المغربي في كأس السوبر الإفريقي التي تقام يوم الجمعة المقبل.
ورفض موسيماني الحديث عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال إن تركيزه في مباراة نهضة بركان بحثا عن بطولة جديدة تضاف إلى بطولات النادي على المستوى الإفريقي.
ووجه المدير الفني للفريق رسالة الجماهير أكد خلالها أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويبحث عن الفوز بلقب السوبر الإفريقي، وأن دعمهم المستمر للفريق وراء النتائج التي حققها الفريق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements