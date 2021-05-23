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موسيماني يستعد لنهضة بركان بجلسة مع معاونيه

الأحد 23/مايو/2021 - 11:13 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له لبدء التحضير لمواجهة نهضة بركان.

وحرص موسيماني على بدء التحضير لمواجهة الفريق المغربي في كأس السوبر الإفريقي التي تقام يوم الجمعة المقبل.

ورفض موسيماني الحديث عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال إن تركيزه في مباراة نهضة بركان بحثا عن بطولة جديدة تضاف إلى بطولات النادي على المستوى الإفريقي.

ووجه المدير الفني للفريق رسالة الجماهير أكد خلالها أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويبحث عن الفوز بلقب السوبر الإفريقي، وأن دعمهم المستمر للفريق وراء النتائج التي حققها الفريق.

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موسيماني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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