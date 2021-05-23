برلماني يُحذر من شركات التوظيف الوهمية ويطالب التوسع في عقد ملتقيات التوظيف 

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار عدد الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لوجود وظائف شاغرة وتستقطب الشباب في خطوة الغرض منها النصب عليهم فقط واستنزاف أموالهم.





وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الصفحات الوهمية لشركات وهمية لا أساس لها على أرض الواقع، ويتم استقطاب الشباب من خلال الترويج بوجود وظائف شاغرة بمرتبات كبيرة لجلب أكبر شريحة من الشباب، ويتم دفع مقابل مالي مقابل ملئ استمارة بيانات شخصية أو ما شابه في خطوة الغرض منها جمع مبالغ مالية فقط.





وطالب عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة التصدي لمثل هذه الممارسات، من خلال تحذير وتوعية المواطنين بخطوة هذه الصفحات الوهمية، وعدم الانسياق خلفها، بالإضافة لتنظيم ملتقي توظيف معتمدة للإعلان عن فرص العمل الشاغرة في الشركات والمصانع، لقطع الطريق على هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب على المواطنين.



