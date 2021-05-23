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السكة الحديد تستقبل اليوم دفعة جديدة من العربات المجرية
الأحد 23/مايو/2021 - 11:04 ص
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، عن استقبال دفعة جديدة من العربات المجرية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الممثلة للتحالف الروسي المجري قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية، حيث تضم 6 عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية).
ووصل حتى الآن من الصفقة 375 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.
وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
وصفقة العربات الروسية المجرية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
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