Advertisements

السكة الحديد تستقبل اليوم دفعة جديدة من العربات المجرية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، عن استقبال دفعة جديدة من العربات المجرية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الممثلة للتحالف الروسي المجري قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية، حيث تضم 6 عربات ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن من الصفقة 375 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وتم الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية المجرية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السكة الحديد

أخبار تهمك

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد قهر صن داونز.. موسيماني يحدد هدف الأهلي القادم

منذ ساعة و 6 دقيقة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

07:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»