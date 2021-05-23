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سيد عبد الحفيظ: غياب الجماهير عن السوبر الإفريقي سيكون مؤثرا
الأحد 23/مايو/2021 - 11:31 ص
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن غياب الجماهير في مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالدوحة في كأس السوبر الإفريقي، يعد مؤثرا جدا، وأن الفريق يرغب في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز باللقب.
وقال مدير الكرة إن تواجد الجماهير كان نقطة إيجابية قوية وداعما قويا للفريق في مباريات كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية.
وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، واصبح التركيز على مباراة نهضة بركان؛ من أجل العودة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي.
وشدد مدير الكرة على أن الفريق أنهى المهمة الأولى له بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن مباراة صن داونز أصبحت ماضيا، وأن التفكير الآن في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل بهدف لمثله في جولة الإياب على استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا.
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