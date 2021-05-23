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سيد عبد الحفيظ: غياب الجماهير عن السوبر الإفريقي سيكون مؤثرا

الأحد 23/مايو/2021 - 11:31 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن غياب الجماهير في مباراة نهضة بركان المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالدوحة في  كأس السوبر الإفريقي، يعد  مؤثرا جدا، وأن الفريق يرغب في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز باللقب.

وقال مدير الكرة إن تواجد الجماهير كان نقطة إيجابية قوية وداعما قويا للفريق في مباريات كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية.

وأوضح عبدالحفيظ أن الفريق أغلق صفحة مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، واصبح التركيز على مباراة نهضة بركان؛ من أجل العودة للتتويج بكأس السوبر الإفريقي.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق أنهى المهمة الأولى له بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن مباراة صن داونز أصبحت ماضيا، وأن التفكير الآن في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل بهدف لمثله في جولة الإياب على استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا.

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