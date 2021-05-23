برلماني: السيسي استطاع نشر السلام بالشرق الأوسط بإنهاء الحرب الليبية وأحداث العنف بغزة

أشاد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح مصر في وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة بين الجانبين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع نشر السلام في الشرق الأوسط وذلك بإنهاء الحرب الليبية من خلال الخط الأحمر بسرت والجفرة، وكذلك إنهاء أحداث العنف في غزة في خلال 11 يوم ووقف نزيف الدماء، من خلال مبادرة مصرية أشاد بها العالم أجمع.





وأضاف "زكي" في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأنها رمانة الميزان، وكذلك التأكيد على أن مصر دولة مستقرة مما يشجع الاستثمار ويدعم الاقتصاد المصري من خلال تشغيل الشركات المصرية في إعمار غزة، والذى يساهم بدوره في تقليل نسبة البطالة ورفع أسهم الشركات المصرية العاملة بالخارج.





وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن دور مصر في حل القضية الفلسطينية سوف يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن الدولة التي لديها القدرة علي حل النزاعات الخارجية هي دولة قوية وآمنه ومستقرة





وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: أمن مصر القومي يأتي من استقرار دول الجوار، مؤكدًا أن من مصلحة مصر على المستوي السياسي والأمني والاقتصادي إنهاء العنف في غزة والحرب في ليبيا.



