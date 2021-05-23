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ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

الأحد 23/مايو/2021 - 11:07 ص
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي خلال الموسم المقبل.
ديباي يجمد عرض برشلونة الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي، بنهاية الموسم الكروي الجاري حيث ربطت العديد من التقارير الصحفية اسمه بالرحيل إلى برشلونة الإسباني.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي جمد انتقاله إلى برشلونة، حتى يتأكد أن مواطنه رونالد كومان سيكون المدير الفني للبارسا في الموسم الجديد.

وأكملت الصحيفة أن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، لن يوقع مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، إلا في حالة استمرار المدرب رونالد كومان.

ويرتبط كومان بعقد مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم المقبل، لكن المدرب الهولندي رونالد صرح بأنه يجهل مصيره مع الكتالوني.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، يملك عرضا مغريا من نادي يوفنتوس الإيطالي، سيوفر له أموالًا أكبر من التي سيحصل عليها في كامب نو.

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