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السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)

الأحد 23/مايو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الأجد، عن الانتهاء من إنشاء مكتب استعلامات جديد داخل محطة مصر بالقاهرة، لخدمة جمهور الركاب واستقبال الشكاوى والاستفسارات، وأنهت الشركة المسئولة عن إدارة مول محطة مصر تركيب مكتب الاستعلامات الجديد بناء على تكليف هيئة السكة الحديد، مع الحرص أن يكون بمظهر جمالى يناسب جمهور الركاب وتطوير محطة مصر.

خصصت هيئة السكة الحديد عددا من الأرقام لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن مواعيد حجز تذاكر القطارات وأعطال القطارات وكل ما يتعلق بمستوى الخدمة المقدمة على خطوط السكة الحديد.

وشملت الأرقام التي حددتها هيئة السكة الحديد 01220008807 و01220008806 و01274422925 ورقم أرضى 0225769165 ورقم واتس 01095444407، حيث تعمل هذه الخطوط على مدار 24 ساعة.
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)
السكة الحديد تنشئ مكتب استعلامات جديد داخل صالة محطة مصر لخدمة الركاب (صور)

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