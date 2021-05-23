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وجبات ومصاحف.. أسرة نادية العراقية مستمرة في توزيع صدقة جارية على روحها

الأحد 23/مايو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية، عن استمرارهم في إخراج الصدقات الجارية على روحها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث كتبوا منشورًا قالوا فيه :"استمرار الأسرة بإخراج الصدقات والرحمات على روح الفقيدة نادية العراقية لليوم الثامن على التوالي بمحيط سكن العائلة بمنطقة ميامي بالإسكندرية، تقبلها الله وجعلها في ميزان حسناتها وجعلها رحمات تهفو على روحها الطاهرة".

وكانت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية قد أخرجوا وجبات ومصاحف على روحها منذ وفاتها يوم الأحد الماضي إلى وقتنا الحالي، وذلك بمنطقة ميامي بالإسكندرية.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل" أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد التهامي، حسام داغر، سامي مغاوري وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

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