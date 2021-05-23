"النقل" تكشف جدوى شبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها ومصير الشبكة القديمة

أصدرت وزارة النقل اليوم بيانا بخصوص ما تداول بشأن الجدوى من تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر، وعدم تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة.





وأوضحت وزارة النقل الآتي:





أولا: تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع المصري، حيث تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم الساعة لقطارات البضائع.





ثانيا: هذه الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة طوائف المجتمع المصري وليس الأغنياء فقط، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر، وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع خاصة وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق أيضا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية أو الزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى واللذين يعملون في هذه المشروعات والتي يعمل فيها أيضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل.





ثالثا: كما أن وزارة النقل لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225 مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتأهيل وتدريب العنصر البشرى الحالي وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة.



