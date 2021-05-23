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ضبط 14676 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد 14676 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٣٩٨ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٢٤٧٦ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

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