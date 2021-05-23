Advertisements

وزير البترول يتفقد مواقع عمل شركات الأسكندرية وأموك

الأحد 23/مايو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements
بيان صحفى

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 
في جولة تفقدية بشركات تكرير الإسكندرية للبترول وأموك وأنربك

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الاسكندرية لمتابعة سير العمل بعددٍ من مصافى التكرير ومشروعات تصنيع البترول شملت شركات الأسكندرية للبترول وأموك وأنربك من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ الخطط والبرامج الجارية للتطوير والتحديث وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحديث أنظمة السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة، إلى جانب متابعة جهود تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الأسكندرية .

 وأكد الملا أن ما تشهده صناعة تكرير البترول حاليا من تطوير شامل وبرامج لرفع كفاءة المصافى وتحديثها وتنفيذ وتشغيل مشروعات جديدة يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول في مصر تلائم مرحلة التطور والنمو التي تشهدها الدولة المصرية وتواكب المواصفات العالمية وتحقق رؤية وزارة البترول في الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣. 

وأكد الملا على ضرورة المراجعة المستمرة لإجراءات السلامة في مختلف المشروعات البترولية وفقا للمعايير العالمية، موجهاً بعقد ورش عمل بصفة دورية مع المختصين من أجل تطبيق إجراءات لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية حفاظا على العاملين الذين تمثل سلامتهم أولوية قصوى.

وأوضح أن السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة من الأولويات التي ينبغي الالتزام بتطبيقها عند إقامة أي مشروعات أو استثمارات جديدة  مؤكداً أهمية تنمية ثقافة قوية للسلامة ودرجة وعي مرتفعة بها لدي العاملين ، مشيدا بما تقدمه الكوادر العاملة في مجال السلامة بقطاع البترول وأنهم بمثابة صمام الأمان للمنظومة البترولية ، وأكد أن تنمية قدراتهم من الركائز الأساسية التى توليها الوزارة أهمية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإيجاد كوادر على قدر عال من الكفاءة ،  وطالبهم ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة السلامة وتطبيق الاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة العمليات. 

وعقد الملا خلال الجولة اجتماعاً لمراجعة موقف  تنفيذ خطط تحديث مصفاة تكرير شركة الأسكندرية للبترول ، حيث عرض المهندس محمد صبحى رئيس الشركة الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة وفي مقدمتها مشروع إنشاء وحدة تقطير جوي لرفع الطاقة التكريرية للمصفاة وتوفير منتجات بترولية عالية القيمة وكذلك مشروع وحدة معالجة السولار بالهيدروجين لتوفير منتج السولار بالمواصفات العالمية ، علاوة على مشروع الاحلال والتجديد فى الوحدة ٤ للتقطير للحفاظ على سلامتها التشغيلية ومشروعى إحلال وتجديد المستودعات لزيادة سعات التخزين  واستكمال أنظمة الإنذار والإطفاء التلقائى بوحدات الإنتاج والمستودعات. 

كما اطلع الملا على ما تم إنجازه في تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الأسكندرية و الذي يستخدم بعمليات شحن وتفريغ الواردات البترولية وكذلك السلع التموينية ، حيث تهدف الأعمال الحالية لتأهيل الرصيفين البحريين 1و2 ورفع كفاءتيهما مما سيقلل زمن تراكي الناقلات البحرية خارج الحوض، و قد تم البدء فى الأعمال لتجديد البنية الأساسية وإحلالها  بالتعاون بين شركتي الأسكندرية للبترول و بتروجت. 

كما عقد الوزير اجتماعاً آخر مع شركات التكرير والتصنيع  بالأسكندرية ضم رؤساء  شركات ميدور وأموك وأنربك والأسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول   لمتابعة الأعمال الجارية والخطط التوسعية وبرامج رفع كفاءة التشغيل بمصافي تكرير البترول وتصنيعه بالأسكندرية ، واطمئن الوزير علي الإجراءات المنفذة ومعدلات العمل والتنسيق الجارى لإزالة التحديات وتحقيق التكامل بين الشركات لتعظيم استغلال الإمكانات المتاحة ، مشدداً على سرعة استكمال المشروعات التوسعية الجديدة ومشروعات التحديث والتطوير ضمانا لسرعة جنى الثمار وتحقيق الهدف المرجو منها للاقتصاد المصرى. 

وقام المهندس طارق الملا بجولة ميدانية بمواقع عمل شركات الأسكندرية للبترول وأنربك واموك لتفقد الوحدات الانتاجية ومتابعة منظومة التشغيل والسلامة والأمان الصناعى وحماية البيئة ، حيث استمع إلى شرح من كل من المهندس محمد صبحي رئيس شركة الأسكندرية للبترول والكيميائى صلاح جابر رئيس شركة أنربك والكيميائى إيهاب عبدالحليم رئيس شركة أموك حول موقف التشغيل الحالى والمشروعات الجديدة و الخطط التوسعية المستهدفة.

وأشاد الملا بالجهود المبذولة من العاملين بكافة شركات تكرير وتصنيع البترول بالأسكندرية ولاسيما فى ظل جائحة كورونا وحرصهم علي استكمال خطط الإنتاج والتطوير والتحديث و التوسعات مشدداً على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.
رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير البترول شركات الاسكندرية للبترول البترول اخبار البترول اليوم

أخبار تهمك

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

بعد قهر صن داونز.. موسيماني يحدد هدف الأهلي القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ حوالي 4 ساعات

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعة الا ربع

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بالصور.. وزير البترول يتفقد معمل تكرير الإسكندرية

"الملا" يكشف عن خطة عمل لتوفير المنتجات البترولية والغاز للصعيد

وزير البترول: اعتماد نتائج أعمال السويس والنصر للبترول عن العام المالي الحالى

"البترول": اعتماد نتائج أعمال شركتى الأنابيب والعامرية للبترول

وزير البترول يترأس أعمال جمعيات البتروكيماويات والسويس والنصر

وزير البترول يرأس باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات البترول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

07:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»