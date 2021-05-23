"صوتك مسموع" تستجيب للمواطنين وتغلق مقهى مخالفا وترفع 60 طن قمامة (صور)

تواصل مبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية تلقى شكاوى المواطنين في كافة الخدمات والقطاعات، حيث استجابت المبادرة لشكاوى المواطنين بمنطقة زهراء المعادي التابعة لحى البساتين في محافظة القاهرة، وتضررهم من وجود مقهى مخالف أسفل عقار يقدم "الشيشة" ويعمل بعد الساعة التاسعة مساء بالمخالفة للقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقالت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم التواصل مع مسئولي محافظة القاهرة وحى البساتين ونزول حملة على المقهى المخالف ومصادرة المعدات والشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المقهى.





كما استجابت المبادرة لشكاوى أهالي قرية شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج، من وجود عمود كهرباء مائل وآيل للسقوط بجوار مدرسة محمد حسن إبراهيم، حيث تم على الفور التواصل مع مسئولي المحافظة وتوجيه أجهزة المدينة بإصلاح العمود.





وفي محافظة القليوبية تواصلت مبادرة صوتك مسموع مع مسئولي المحافظة استجابة لشكاوى الأهالي وتم رفع 60 طن قمامة بشارع أحمد عرابي بحي أول شبرا الخيمة.



