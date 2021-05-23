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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-5-2021

الأحد 23/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-5-2021، استقرارا فى الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك  بين 27-32 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو. 
 
وتترواح أسعار الأبيض 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة. 
 
 
وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينمااستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.


وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.  

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، فيما ارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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