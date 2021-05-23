انخفض سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.16 جنيه.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.19 جنيه

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.