Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-5-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 23/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
انخفض سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك وفقا لأولى تحديثات البنوك العامله فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
   
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15  جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.16 جنيه.
 
4.18  جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.19 جنيه
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15  جنيه للشراء.
 
4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
 
4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

بعد قهر صن داونز.. موسيماني يحدد هدف الأهلي القادم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

07:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»