166.4 مليون إصابة و3.44 مليون وفاة بكورونا حول العالم

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 166.4 مليون إصابة، فى حين تخطت الوفيات 3.4 مليون حالة مؤكدة، وفقًا لبيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووصل إجمالى الإصابات إلى 166.438.36 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.449.399 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.