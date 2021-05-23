رئيس "النواب" يفتتح الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 6 مشروعات قوانين وهي كالتالي:





1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.





2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.





3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.





4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.





5- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.



