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الأهلي: فترة التواجد في بريتوريا أشبه بالتواجد في فقاعة طبية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:23 ص
طارق قنديل
طارق قنديل
علي نبوي
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عبر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرافق للبعثة في جنوب إفريقيا، عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام صن داونز في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وقال قنديل: «جمهور الأهلي يستحق الفرحة.. دائما ما يكون مساندا وداعما قويا للفريق». 

وأضاف: «جميع اللاعبين رجال، والفريق عاش حالة من الانضباط والتركيز منذ الوصول إلى جنوب إفريقيا.. وكانت فترة التواجد في بريتوريا أشبه بالتواجد في فقاعة طبية».

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، أنه سعيد بالتواجد مع الفريق للعام الثاني في جنوب إفريقيا، وحسم التأهل للمرة الثانية من بريتوريا، وأنه يأمل أن تكتمل فرحة جماهير الأهلي بالفوز بالسوبر الإفريقي.

وشدد قنديل على أن وجود الكابتن الخطيب مع البعثة نقطة فارقة بكل تأكيد، وأن البعثة لم تشعر بأي أزمة منذ الوصول إلى جنوب إفريقيا، وكانت جميع الأمور تسير بشكل منظم.

وأكد على أن الإدارة لم تبخل على الفريق، حيث تمت الموافقة على السفر بطائرة خاصة، في ظل وجود جائحة كورونا، إلى جانب أن رحلة الفريق طويلة، حيث تتوجه من بريتوريا إلى قطر.

واختتم طارق قنديل تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر غائبة عن النادي، ولدينا أمل كبير في اللاعبين للفوز بالبطولة وحصد لقب إفريقي جديد.

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جنوب افريقيا بريتوريا الاهلي أمام صن داونز

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