ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا غير مشروع تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة "جميعهم مذورين" - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه- مبلغ مالى).



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بإصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه "سيئ النية" مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



