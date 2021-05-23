Advertisements

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا غير مشروع تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة "جميعهم مذورين" - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه- مبلغ مالى).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بإصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه "سيئ النية" مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. إيران تعلن انتهاء اتفاق الرقابة على المنشآت النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول من رامي رضوان على حقيقة معرفة دلال عبد العزيز بخبر وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطرد كهربا خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

3 أسماء هجومية على طاولة جوارديولا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ يوم

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

منذ أقل من ساعة

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سعيدا طال انتظاره في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قهر صن داونز.. موسيماني يحدد هدف الأهلي القادم

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

ممفيس ديباي يحسم مصيره مع ليون بعد عرض برشلونة

11:07 ص

مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. تعرف على التفاصيل

08:34 م

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

12:36 ص

"مصايف الإسكندرية": تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين

07:59 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»