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الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تودع الأهلي

الأحد 23/مايو/2021 - 11:32 ص
الجماهير المصرية
الجماهير المصرية
علي نبوي
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حرص بعض أفراد الجالية المصرية وجماهير من جنوب إفريقيا، على وداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطار جوهانسبرج.

ووصلت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

وحرصت جماهير من جنوب إفريقيا على التقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس البعثة، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وكذلك التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

ورفعت الجماهير لافتات تشجيعية للاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

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رياضة الجالية المصرية الاهلي

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