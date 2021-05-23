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ضبط 2376 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الأحد 23/مايو/2021 - 11:34 ص
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2376) مخالفة مرورية متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2376) مخالفة مرورية متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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