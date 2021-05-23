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ضبط 2376 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 23/مايو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2376) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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