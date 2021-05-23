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نجم ليفربول يبتعد عن برشلونة

الأحد 23/مايو/2021 - 11:35 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب خط وسط فريق ليفربول، يبتعد عن الانتقال إلى برشلونة الإسباني، رغم اقترابه من الرحيل عن الريدز.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الريدز.

وبحسب صحيفة "مودو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فينالدوم يبتعد عن برشلونة، بعد التقارير التي نشرتها شبكة "Sport1" الألمانية، أن النجم الهولندي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وتابعت التقارير الألمانية، أن فينالدوم يرحب بالانتقال إلى بايرن ميونخ، مع الرحيل المؤكد لخافي مارتينيز الإسباني.

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ليفربول فينالدوم برشلونة

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